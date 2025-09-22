Coca-Cola назвала ТОП-5 вкусов, которых "не хватает белорусам". Те ответили

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Опубликовано: 22.09.2025 10:46 , Обновлено: 22.09.2025

Белорусский филиал компании Coca-Cola решил собрать и поделиться вкусами напитка, которые белорусы просят выпускать в стране. Напомним, что в отличие от России в нашей стране завод под Минском продолжает производство, а бутылки с напитком стоят на полках во всех продуктовых магазинах.

Тем не менее белорусам этого мало и многие просят или начать выпуск новых вкусов, или возобновить те, что по каким-то причинам перестали продаваться.

В компании собрали ТОП-5 таких пожеланий. Среди них оказались:

“Вишня”,

“Кислый лимон”,

“Черника”,

“Грейпфрут”,

“Яблоко”.

В официальном канале TikTok белорусской компании комментаторы ответили новыми пожеланиями:

Верните колу в стекле и Coca-Cola energy, - написал один из зрителей.

Почему убрали ваниль.. Я на нее молилась, - пожаловалась другая.

“Я думаю лимон кислый имба будет. Типа ты сначала пьешь колу - и потом такой вкус лимона и кислинка”, - помечтал один из любителей колы.

“С лимоном была, еще и без сахара… Это главная утрата в моей жизни”, - вспомнил ещё лдин комментатор.

Кстати, летом в России Кока-Колу белорусского производства запретили. Глава Роскачества заявил, что после проверки белорусской Coca-Cola, в ней нашли ортофосфорной кислоты больше допустимого.

В Беларуси завод Coca‑Cola работает в Минском районе, деревня Колядичи, и имеет 7 филиалов (в Гродно, Витебске, Могилеве, Бобруйске, Гомеле, Бресте и Барановичах).