Coca-Cola назвала ТОП-5 вкусов, которых "не хватает белорусам". Те ответили
Белорусский филиал компании Coca-Cola решил собрать и поделиться вкусами напитка, которые белорусы просят выпускать в стране. Напомним, что в отличие от России в нашей стране завод под Минском продолжает производство, а бутылки с напитком стоят на полках во всех продуктовых магазинах.
Тем не менее белорусам этого мало и многие просят или начать выпуск новых вкусов, или возобновить те, что по каким-то причинам перестали продаваться.
В компании собрали ТОП-5 таких пожеланий. Среди них оказались:
- “Вишня”,
- “Кислый лимон”,
- “Черника”,
- “Грейпфрут”,
- “Яблоко”.
В официальном канале TikTok белорусской компании комментаторы ответили новыми пожеланиями:
-
Верните колу в стекле и Coca-Cola energy, - написал один из зрителей.
-
Почему убрали ваниль.. Я на нее молилась, - пожаловалась другая.
“Я думаю лимон кислый имба будет. Типа ты сначала пьешь колу - и потом такой вкус лимона и кислинка”, - помечтал один из любителей колы.
“С лимоном была, еще и без сахара… Это главная утрата в моей жизни”, - вспомнил ещё лдин комментатор.
Кстати, летом в России Кока-Колу белорусского производства запретили. Глава Роскачества заявил, что после проверки белорусской Coca-Cola, в ней нашли ортофосфорной кислоты больше допустимого.
В Беларуси завод Coca‑Cola работает в Минском районе, деревня Колядичи, и имеет 7 филиалов (в Гродно, Витебске, Могилеве, Бобруйске, Гомеле, Бресте и Барановичах).