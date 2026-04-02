Белорусский Мак.by переименовал "американо"

Опубликовано: 02.04.2026 13:06 , Обновлено: 02.04.2026

Белорусский аналог McDonald's, возникший в тех же помещениях после ухода американской сети кафе, mak.by объявил о "ребрендинге" традиционного кофейного напитка "Американо".

Теперь его в кафе будут называть “Наша кава”. Об этом сообщили 2 апреля в администрации сети кафе.

“На широких крыльях прошлого мудрая сова принесла аромат и вкус белорусского кофе: со средневековых улиц Слонима до бумажного стаканчика в Мак.бы. Так древняя легенда превращается в тёплый глоток сегодняшнего дня”, - пространно описали появление нового названия традиционного “американо” в Мак.by.

Как следует из сообщения, “Нашу каву” готовят как раз по принципу “американо”: порция эспрессо с горячей водой. Причем сами зерна полностью белорусской обжарки, видимо, из Слонима.

Из меню сети кафе фастфуда слово “американо” пропало. Зато пока на месте латте, капучино и флэт уайт. В Мак.by пока не сообщали, постигнет ли и эти кофейные напитки с европейскими и американскими корнями участь “американо”.

Ещё 8 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил переименовать кофе “американо” на белорусский манер. Такая идея возникла у него во время посещения одного из ресторанов сети Мак.by, занявшей площадки американской франшизы McDonald’s после её ухода из Беларуси.

“Американо надо переименовать в белорусский бренд, - дал глава государства очередное поручение по импортозамещению и предложил переходить на новое название, более соответствующее белорусским реалиям, постепенно. - В скобочках пока пиши, пока не привыкнут”.

Идея переименовать известный во всем мире кофейный напиток не нова. Ещё в 2014-2015 годах в некоторых кофейнях Крыма и России пытались называть «американо» словом «россиано», но массового характера эта инициатива не приобрела.