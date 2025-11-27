Белорусский Госстандарт проверил российские продукты. За что запретил сладости, уксус, томатную пасту и даже кисломолочный напиток?

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Опубликовано: 27.11.2025 09:41 , Обновлено: 27.11.2025

Белорусский государственный контролирующий орган Госстандарт сообщил о ряде нарушений требований безопасности и маркировки в продуктах, поставляемых из России. В группу запрещенных попали уксус, кисломолочный напиток и кондитерские изделия.

Согласно данным реестра небезопасной продукции Комитета по стандартизации Беларуси (Госстандарт), нарушения были обнаружены в ходе плановых проверок и испытаний.

В запрешенку попал российский натуральный яблочный уксус 6%, так как был признан несоответствующим требованиям безопасности. При его производстве использовался консервант сорбат калия, недопустимый для данного вида продукции, что указано в заключении экспертизы.

А вот кисломолочный напиток «Тан» торговой марки «Долголетие» не прошел проверку по физико-химическим показателям. Содержание белка в продукте составило 0,63% при норме не менее 1,4%. По мнению контролеров, это не позволяет идентифицировать напиток как кисломолочный продукт, произведенный с добавлением воды, и вводит потребителей в заблуждение.

















Были выявлены проблемы с точностью маркировки и в клубничном варенье бренда «Прошу к столу!». Контроллеры обнаружили в нем незадекларированный синтетический краситель понсо 4R. На упаковке отсутствовала предупреждающая надпись о его наличии, хотя этот краситель может влиять на активность и внимание детей.

Аналогичные нарушения обнаружены в томатной пасте «ЭКСТРА» того же бренда «Прошу к столу»: в составе продукта найден не указанный на этикетке консервант сорбиновая кислота.

Кроме того, в мучных восточных сладостях «Маффин «Со сгущенкой» под маркой «Слада-ЮГ» выявлены незадекларированные красители, в том числе тартразин (Е102). На упаковке также отсутствовало обязательное предупреждение для потребителей.

Вся вышеперечисленная продукция из России была признанна небезопасной и внесена в соответствующий государственный реестр. Обычно это влечет за собой предписание об изъятии данной партии товара из оборота и устранении нарушений со стороны производителя.

Что за вещества нашли?