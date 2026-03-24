Белорусская фабрика выпустила печенье, которое нужно наряжать

Опубликовано: 24.03.2026 14:42 , Обновлено: 24.03.2026

Белорусская кондитерская фабрика «Слодыч» выпустила печенье, которое перед тем как съесть надо ещё «нарядить». В набор входит само печенье и чем наряжать. Судя по фото, это цветные шарики.

«Газ наряжать печеньки? Теперь печеньки можно не только есть, но и наряжать в самые яркие и сладкие “наряды”! Набор “наряди печеньки” уже в продаже в фирменных магазинах», – написала фабрика печенья у себя в аккаунте в Threads.

Однако в любом магазине набор не купить, пока продается только в фирменных. Самих же фирменных магазинов «Слодыч» в Беларуси не так уж и много.

Хотя в соцсетях белорусы засыпали фабрику вопросами, где купить, та отвечала на все одной фразой: