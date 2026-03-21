Белоруснефть предложила свой «элитный» кофе по цене Lavazza или Dallmayr

Опубликовано: 21.03.2026 20:21 , Обновлено: 21.03.2026

Не все знают, что Белоруснефть уже пару лет продвигает свой бренд кофе COFFEE CARTE. У нефтяной госкомпании есть свое производство и обжарка. И вот теперь белорусам предложили новинку — венесуэльский «элитный», как уверяют в компании, кофе.

Речь идет о кофе Guayoyo. В Белоруснефти его назвали «элитным сортом кофе из 100% арабики, выращенным в высокогорных регионах Анд».

Компания уверяет, что венесуэльский кофе белорусской обжарки подарит «богатый и сбалансированный вкус с нотками какао, карамели и орехов» и «освежающее фруктовое послевкусие».

Что известно о кофе:

Насыщенность: 2,5/5 – идеальный баланс, который не оставит равнодушным.

Горчинка: 2/5 – мягкий, деликатный вкус.

Обжарка: средняя – подходит для любого времени дня.

В онлайн-магазине Белоруснефти за пачку 500 грамм просят 39,99 рублей. То есть килограмм обойдется почти в 80 рублей. Это сопоставимо с ценами на известные бренды кофе. Например, Lavazza стоит порядка 80-100 рублей. А Dallmayr можно купить даже дешевле — от 68 рублей за килограмм.