Белорусам предложили ягоды из Зимбабве по 80-120 рублей за килограмм

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Опубликовано: 05.04.2024 13:41 , Обновлено: 15.11.2024

На улице апрель, а это значит, что на прилавках появляются первые ягоды. Правда, ценники на них далеко не сладкие.

Так, например, на рынке в Барановичах начали продавать первую голубику. Цена за 100 граммов составляет 9 белорусских рублей. Выходит, насладиться килограммом придётся за 90?.. Кроме того, на прилавке обнаружили и свежую клубнику: “всего лишь” 25 рублей за килограмм, передаёт онлайн-портал Bar24.

На сайте одного из популярных магазинов мы нашли голубику, привезённую из Зимбабве. За пластиковую коробочку в 125 граммов придётся заплатить 9,99 белорусских рублей. Соответственно, за кило — 79,92.

А вот полакомиться ежевикой в апреле можно за 22,99 — столько стоит та же пластиковая коробочка весом 125 граммов. Нехитрыми подсчётами получаем цену за килограмм — 183,92 рубля. Зато из Мексики!

На минской “Комаровке” тоже есть клубника. Цена здесь варьируется от 15 до 25 рублей. В описании указано: “Клубника — огонь! Очень вкусная, сладкая”. Правда, в комментариях пишут, что “трава травой”…

Ранее Telegraf.news писал, один из активных пользователей TikTok опубликовал видео, в котором показал белорусские продукты на полках Дубая. Казалось бы, экспорт никто не отменял, что здесь такого? Но автора удивили не сами продукты, а цены на них.

«Это экспорт, детка!» — Белорус показал цены на отечественные продукты в Дубае