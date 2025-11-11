Госстандарт запретил в Беларуси белорусские приправы из-за "букета" веществ. Что не так?

Опубликовано: 11.11.2025 10:14 , Обновлено: 11.11.2025

Госстандарт Беларуси приостановил реализацию двух видов пряностей отечественного производства — «Перец красный молотый» и «Кориандр молотый». Продукция Лидского комбината была признана опасной для жителей страны после того, как лабораторные исследования выявили грубейшие нарушения санитарных норм.

Что именно нашли в приправах?

Анализ экспертов показал наличие в продуктах целого «букета» микробиологических загрязнений:

Массовое микробное обсеменение (КМАФАнМ) : В красном перце общее количество микроорганизмов было превышено в 48 раз. Это говорит об антисанитарии на производстве, использовании сырья низкого качества или нарушении условий хранения. Плесень : В кориандре содержание плесени превышало допустимый уровень в 25 раз. Бактерии группы кишечной палочки (колиформы): В обеих пробах были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что недопустимо по нормам безопасности. Их наличие — это четкий индикатор фекального загрязнения, что может свидетельствовать о грубейшем нарушения правил личной гигиены персонала или на загрязнение сырья.

Чем это опасно для организма человека?

Обнаруженные нарушения — не просто формальный повод для запрета. Они несут прямую угрозу здоровью потребителей.

Бактерии группы кишечной палочки (колиформы): Само по себе их присутствие говорит о потенциальной возможности наличия и более опасных патогенов, таких как сальмонелла или шигелла (возбудитель дизентерии). Употребление такой приправы может привести к тяжелым кишечным инфекциям, сопровождающимся сильной диареей, рвотой, болями в животе, обезвоживанием и высокой температурой. Наибольшую опасность это представляет для детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

(колиформы): Само по себе их присутствие говорит о потенциальной возможности наличия и более опасных патогенов, таких как сальмонелла или шигелла (возбудитель дизентерии). Употребление такой приправы может привести к тяжелым кишечным инфекциям, сопровождающимся сильной диареей, рвотой, болями в животе, обезвоживанием и высокой температурой. Наибольшую опасность это представляет для детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом. Плесень : Превышение нормы плесени в 25 раз — это не просто безобидная «плесневелость». Плесневые грибки могут продуцировать микотоксины — ядовитые вещества, которые обладают канцерогенным (провоцируют рак), мутагенным (вызывают мутации) и токсичным действием на печень и почвы. Микотоксины не разрушаются при термической обработке пищи. Их регулярное поступление в организм даже в малых дозах подрывает здоровье.

: Превышение нормы плесени в 25 раз — это не просто безобидная «плесневелость». Плесневые грибки могут продуцировать микотоксины — ядовитые вещества, которые обладают канцерогенным (провоцируют рак), мутагенным (вызывают мутации) и токсичным действием на печень и почвы. Микотоксины не разрушаются при термической обработке пищи. Их регулярное поступление в организм даже в малых дозах подрывает здоровье. Высокое общее количество микробов (КМАФАнМ): Хотя этот показатель не указывает на конкретного возбудителя, он красноречиво свидетельствует о том, что продукт производился или хранился в грязных условиях. Такая среда — идеальный «инкубатор» для размножения патогенных микроорганизмов. Употребление продукта с зашкаливающим КМАФАнМ может вызвать пищевую токсикоинфекцию с симптомами, схожими с отравлением.

Что делать белорусам?

Госстандарт внес данные о небезопасной продукции в государственный реестр и потребовал от изготовителя изъять ее из оборота.

Если вы купили эти конкретные партии приправ, настоятельно рекомендуется не использовать их и немедленно утилизировать. Даже небольшая щепотка такой специи может испортить блюдо и стать причиной серьезного расстройства здоровья.