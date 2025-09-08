Захват машины за колесо прямо на ходу набрал 53 млн просмотров в TikTok — "Технология Бэтмена"

🎥 Видео

Опубликовано: 08.09.2025 19:00 , Обновлено: 08.09.2025

CBS News опубликовало в TikTok видео, как полиция Лас-Вегаса смогла остановить автомобиль прямо во время движения, захватив его за заднее колесо. Ролик набрал более 53,7 млн просмотров и 14 тыс. комментариев от пользователей разных стран.

Полицейские гнались за водителем, которого разыскивали по ордеру на покушение на убийство. Его обвинили в угоне автомобиля своей бывшей девушки после того, как, предположительно, он вытолкнул ее из машины.

На видеозаписи с воздуха, опубликованной в TikTok, видно, как полицейские используют так называемый грэпплер, пытаясь взять мужчину под стражу. В итоге им это удалось.

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Грэпплер — это специальное устройство для блокирования и останавливания автомобилей-нарушителей, не подчиняющихся требованиям об остановке. Его изобрели в США в 2018 году.

Гржпплер представляет собой систему ленточных тросов. Использует принцип лассо, опутывая одно из колёс преследуемого автомобиля. В результате, колесо теряет способность вращаться, а преследуемый автомобиль, соответственно, двигаться.

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В комментариях тысячи пользователей оценили это устройство.

“Мне нравится эта технология”, — написал один из зрителей под видео.

“Грэпплер - это такой мультяшный способ попасться”, — привел сравнение второй.

“Это технология Бэтмена”, — заявил третий.

“У нас это не сработает, оторвётся от гнилого днища колесо — и все пропало”, — выразил мнение еще один.