Зачем белорусам прикладывать ключ от машины к голове? Дело не в заботе о здоровье

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Опубликовано: 03.07.2023 11:20 , Обновлено: 03.07.2023

На днях технологический гуру поразил своих подписчиков в TikTok необычным видео, в котором посоветовал прикладывать ключ от машины к голове. И дело не в заботе о здоровье, а в якобы дополнительной возможности управлять машиной. Что???

В современных автомобилях для управления центральным замком используют ключи и брелоки для отпирания и закрывания дверей машины, иногда последние заменяют и сам ключ в машинах с бесключевым доступом. Естественно, что радиус действия таких устройств ограничен.

В то время, как некоторые люди безуспешно пытаются разблокировать свои автомобили за пределами этого радиуса, “технический энтузиаст” Мэтти Мактех (@setupspawn) заявил, что это возможно сделать, удерживая брелок определенным образом.

Автор канала на TikTok поделился своим открытием и даже продемонстрировал, как он делает это с своей собственной машиной. Мэтти Мактех утверждает, что достаточно просто поднести брелок поближе к голове, чтобы отпереть автомобиль, не подходя к нему вплотную.

“Если вы когда-нибудь попытаетесь заблокировать или разблокировать свой автомобиль, но это не сработает, потому что он слишком далеко, все, что вам нужно сделать, это поднести брелок к голове, и ваш мозг будет действовать как антенна, передающая сигнал. У тебя будет гораздо больший радиус действия, чем обычно”, - заявил он.

На видео видно, как технический эксперт держит брелок прямо под подбородком, стоя на значительном расстоянии от своей машины. Затем он щелкнул кнопкой, и в этот момент автомобиль разблокировался.

[link href=“https://www.tiktok.com/@setupspawn?refer=embed” target=“_blank” title=“@setupspawn” rel=“noopener”] @setupspawn [/link] Did you know about this Car Trick? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/cartok?refer=embed” title=“cartok” target=“_blank” rel=“noopener”] #cartok [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/technology?refer=embed” title=“technology” target=“_blank” rel=“noopener”] #technology [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/automotive?refer=embed” title=“automotive” target=“_blank” rel=“noopener”] #automotive [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7212310389018315563?refer=embed” target=“_blank” title=”♬ original sound - Matty McTech” rel=“noopener”] ♬ original sound - Matty McTech [/link]

Но болтать можно что угодно. Каково же было удивление водителей, которые сами попробовали этот уникальный совет. Они были просто ошеломлены, когда поняли, что трюк действительно работает.

Некоторые из миллионов подписчиков автора канала после проверки поделились своими советами для пользователей автомобильных брелоков, в том числе пользователь по имени Далтон: “Открой рот, и ты получишь гораздо больший диапазон, я не знаю, почему это работает, но это работает”.

Но другие заявили, что этому трюку “20 лет” и что они научились ему из популярного автомобильного шоу Top Gear.

Один пользователь TikTok даже утверждал, что такой трюк с использованием ключей от машины упоминается в фильме “Ла-Ла Ленд”, когда персонаж Райана Гослинга Себастьян помогает своей коллеге по фильму Эмме Стоун (Миа) найти ее Toyota Prius.