Яндекс Go - в будущем всё? Власти начали разработку единой системы бронирования транспорта. Когда запустят?

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Опубликовано: 15.11.2023 14:21 , Обновлено: 15.11.2024

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси решило разработать белорусскую государственную единую систему бронирования транспорта. Как сообщил портал ФПБ, там так решили бороться с "неравной конкуренцией".

В эфире телеканала «Россия-Беларусь», сообщили, что над такой системой уже начали работать в госструктурах “пока только на бумаге”. Но в репортаже выказали уверенность, что она обязательно появится в реальности. Сроки ввода в действие, однако, не назвали.

Юрий Супранович, директор УП “Стличный транспорт и связь” заявил в репортаже телеканала, что роль государства в пассажирских перевозках должна стать “ключевой”. “И мы должны определять правила и контролировать соблюдение этих правила”, - добавил чиновник.

На данный момент в Беларуси есть конкурирующие частные сервисы по заказу и бронированию такси и даже грузоперевозок. Самым популярным из них является “Яндекс Go”. Что будет с такими агрегаторами после появления государственной “единой” системы бронирования, пока неясно. Обяжут ли их интегрироваться в единую государственную, или разрешат работать параллельно?

Также неясно, кто будет оплачивать деятельность государственной системы, будет ли она взимать платёжки со всех перевозчиков, которых к ней подключат.

Ранее Телеграф сообщил, что на самом деле в Беларуси в 2022 году уже заработал возможный прообраз будущей государственной системы бронирования транспорта. В прошлом году появилось мобильное приложение Транспорт BY, которое показывает движение всего общественного транспорта в разных городах страны в реальном времени.

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