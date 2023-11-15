Яндекс Go - в будущем всё? Власти начали разработку единой системы бронирования транспорта. Когда запустят?
Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси решило разработать белорусскую государственную единую систему бронирования транспорта. Как сообщил портал ФПБ, там так решили бороться с "неравной конкуренцией".
В эфире телеканала «Россия-Беларусь», сообщили, что над такой системой уже начали работать в госструктурах “пока только на бумаге”. Но в репортаже выказали уверенность, что она обязательно появится в реальности. Сроки ввода в действие, однако, не назвали.
Юрий Супранович, директор УП “Стличный транспорт и связь” заявил в репортаже телеканала, что роль государства в пассажирских перевозках должна стать “ключевой”. “И мы должны определять правила и контролировать соблюдение этих правила”, - добавил чиновник.
На данный момент в Беларуси есть конкурирующие частные сервисы по заказу и бронированию такси и даже грузоперевозок. Самым популярным из них является “Яндекс Go”. Что будет с такими агрегаторами после появления государственной “единой” системы бронирования, пока неясно. Обяжут ли их интегрироваться в единую государственную, или разрешат работать параллельно?
Также неясно, кто будет оплачивать деятельность государственной системы, будет ли она взимать платёжки со всех перевозчиков, которых к ней подключат.
Ранее Телеграф сообщил, что на самом деле в Беларуси в 2022 году уже заработал возможный прообраз будущей государственной системы бронирования транспорта. В прошлом году появилось мобильное приложение Транспорт BY, которое показывает движение всего общественного транспорта в разных городах страны в реальном времени.