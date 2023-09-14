"Всплеск аварий" - ГАИ позвала на совместное "мероприятие" белорусских священников. Зачем?

📷 Фото

Опубликовано: 14.09.2023 10:10 , Обновлено: 14.09.2023

Гоставтоинспекция Гродненского облисполкома озаботилась "всплеском аварий с тяжелыми последствиями" в регионе, который, по данным ведомства, наблюдается в последние недели. К профилактическим мероприятиям решили привлечь представителей католической и православной церквей.

В ГАИ пояснили, что каждое дорожно-транспортное происшествие тщательно анализируется специалистами, чтобы установить что привело к аварии и какие условия ей сопутствовали.

“В зависимости от них проводятся работы или по линии профилактики, или по линии организации дорожного движения, или другие комплексные мероприятия”, - пояснили в ведомстве.

Одно из таких “комплексных мероприятий” сотрудники Госавтоинспекции провели 13 сентября при участии католического и православного священников на местах аварий с тяжелыми последствиями.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

“Священнослужители помолились за души умерших, а также освятили места происшествий”, - рассказали в ГАИ и пообещали ряд практических изменений в организации дорожного движения на одном из них: внести “изменения инженерного характера” в ближайшее время пообещали в Щучинском районе, вблизи деревни Бали. Там 9 сентября произошлосерьёзное ДТП: 24-летний гродненец заснул за рулем легковушки и врезался в металлический отбойник. С тяжёлыми травами его госпитализировали, однако в больнице медикам спасти его не удалось.