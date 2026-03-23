Все области Беларуси повысили цену проезда на общественном транспорте

Опубликовано: 23.03.2026 20:44 , Обновлено: 23.03.2026

Все областные исполкомы зарегистрировали на Национальном правовом портале решения об изменении тарифов на проезд в общественном транспорте. Кроме гомельского, остальные документы пока не опубликованы.

Однако практика показывает, что власти регионов не склонны понижать стоимость проезда. Так что стоит ждать повышения, соразмерного с Минском и Гомелем.

Кстати, в Гомеле облисполком решением от 18.03.2026 поднял тарифы на 15 копеек. Они вырастут с 25 марта. Проездные билеты вырастут соответственно: декадный на один вид транспорта составит 16,63 рубля.

Проездной на месяц на один вид транспорта – 47,25 руб.

Напомним, что в Минске тарифы повысили с 27 марта.

“Стоимость в городском пассажирском транспорте поднимется на 0,15 руб. Проезд в автобусе, троллейбусе, трамвае составит 1,10 руб., в метрополитене – 1,15 руб. Стоимость единого проездного документа на месяц составит 65,84 руб.”