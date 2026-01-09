Вправе ли таксисты резко поднимать цены на время снегопадов? Юристы объяснили белорусам

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Опубликовано: 09.01.2026 11:22 , Обновлено: 09.01.2026

Непростая обстановка на дорогах вынудила многих в эту пятницу, 9 января, пересесть с личных авто на общественный транспорт. Но увы, и он сегодня даёт сбои - троллейбусы стоят, на автобусных остановках утром выстраивались очереди из желающих не опоздать на работу и даже маршрутки шли переполненными. Если же вам сегодня обязательно нужно успеть куда-то в городе, придётся или закладывать лишний час-другой на дорогу или раскошелиться на такси. И сегодня это не преувеличение - тарифы с учётом непогоды подскочили знатно.

Если сегодня днём вам нужно добраться от окраины Минска куда-то в центр, смело готовьте полсотни. Самое бюджетное предложение от метро “Могилёвская” до площади Победы в 11:00 составило 36,5 рубля. И это уже по окончании утреннего часа пик, когда пробки на дорогах уже поубавились и снизились с 8 до более обнадёживающих 5 баллов.

Между тем, как поделились авторы Telegram-канала “Мерзкий Кокобай”, ещё утром за поездку с другой окраины Минска в центр таксисты “Яндекса” запрашивали 2-3 раза больше - 95,7 рубля (правда, на детском тарифе, который всегда чуть дороже).









Такие цены неприятно удивили многих. Некоторые (очевидно из тех, кто не часто пользуется услугами такси и плохо знаком с принципами ценообразования в сфере пассажирских перевозок) вообще усомнились в законности столь высоких тарифов, подскочивших в условиях снежной бури.

Однако, как заверила адвокат, заведующий юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова, повышение тарифов в непогоду не противоречит белорусскому законодательству. Адвокат пояснила, что в Беларуси цену поездки определяет сам перевозчик, а в случае с “Яндексом” - именно агрегатор, а не сами таксисты автоматически повышает тарифы в связи с ухудшением погодных условий.

“Законодательством Республики Беларусь регулирование цен (тарифов) на услуги такси не предусмотрено”, - подчеркнула адвокат.

При этом есть важная оговорка: в соответствии с Законом о защите прав потребителей перевозчик обязан обозначить цену на свои услуги заблаговременно и в полном объёме. То есть таксист не вправе потребовать от вас больше денег за поездку, чем было оговорено перед посадкой.

Напомним, в конце прошлого года белорусские таксисты, сотрудничающие с платформой «Яндекс Go», предложили увеличить базовые тарифы агрегатора. На исходе года они получили официальный ответ от ООО «БелГо Корп», белорусского представительства популярного онлайн-сервиса.

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