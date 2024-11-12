"Возьму на заметку" - В Мозыре показали "профессиональную" перевозку груза на легковушке

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Опубликовано: 12.11.2024 12:54 , Обновлено: 12.11.2024

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали, как в Мозыре Гомельской области люди "профессионально" перевозили на легковушке лист фанеры. Многие комментаторы положительно оценили "лайфхак".

“Не, ну, это, конечно, профессионально. Крепление что надо”, - оценил автор ролика. Ну, а “крепление” заключалось в том, что водитель и пассажиры машины держали фанеру, высунув руки из окна.

[info_b]Внимание! На видео ниже присутствует нецензурная лексика. [/info_b]

“В Мозыре еще холодильники на такси возят”, - рассказал один комментатор.

“И мы так везли. Ветер, думал, руку оторвет”, - поделился второй.

Кто-то же объяснил такой способ доставки ее высокой ценой. “Вот и приходится проявлять смекалку”, - отметил юзер TikTok.

“Возьму себе на заметку, а хотел нанимать бус или машину с прицепом. А так возьму пару корешей, сам бы не додумался. Классный видос попался”, - обрадовался лайфхаку еще один комментатор.

“Не повторять, работают профессионалы”, - предостерег другой.

Кстати, в комментариях оказались представители Госавтоинспекции. “Только найти их”, - написали с аккаунта ГАИ городского поселка Шумилино Витебской области.