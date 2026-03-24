Водитель BMW с Брестчины записала покаянное видео из-за тонировки

🎥 Видео

Опубликовано: 24.03.2026 12:54 , Обновлено: 24.03.2026

Телеграм-канал Брестского УВД опубликовал видео, где водитель BMW на камеру извиняется за то, что затонировала все стекла своей машины, несмотря на законодательный запрет. Авторы ролика скрыли ее лицо и изменили голос.

Женщина в ролике заученными фразами говорит: “Я осознаю, что управление автомобилем с затонированными стеклами является нарушением правил дорожного движения. Я понимаю, что это создаёт опасность как для меня, так и для других участников дорожного движения”.

Затем на видео видно, как женщина самостоятельно снимает тонировочную пленку с передних стекол внедорожника BMW.

Водитель пообещала в будущем “неукоснительно соблюдать правила дорожного движения”.

В сообщении представителей милиции же говорится, что так “очередной любитель «темных стекол» попал в поле зрения инспекторов ГАИ (Государственной автомобильной инспекции)”.

“За «глухими» стеклами водитель лишает себя возможности полноценно оценивать ситуацию, подвергая опасности не только себя, но и других участников движения”, – предупредили в милиции.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года в Беларуси разрешена тонировка (пленка, шторки) только задних боковых и заднего стекла автомобиля без ограничений по светопропусканию. А вот для передних боковых разрешено светопропускание не менее 70%. Зеркальная тонировка запрещена на всех стеклах.