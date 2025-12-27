Водитель BMW разогнался свыше 250 км/ч на обычной дороге. Как объяснил после задержания?

Опубликовано: 27.12.2025 22:17 , Обновлено: 27.12.2025

В польском городе Млава полиции удалось остановить на объездной дороге водителя BMW, который разогнался до 252 км/ч. Ему выписали штраф в размере 5000 злотых (около 4000 рублей) и начислили 15 штрафных баллов.

Такое наказание предусмотрено за повторное нарушение — превышение скорости более чем на 70 км/ч дважды в течение двух лет. В этом случае штраф удваивается. Значит, для этого водителя лихачество не было первым.

Полицейские, преследовавшие автомобиль, зафиксировали скорость свыше 252 км/ч на участке, где разрешено движение не быстрее 120 км/ч.

За рулём оказался житель Сопота. Мужчина не стал скрывать причину экстремальной езды. Как сообщила Александра Бардоньска из районного управления полиции в Млаве, он объяснил офицерам, что опасался опоздать на авиарейс.

В полиции подчеркнули, что это не оправдывает столь вопиющее нарушение. «Дорога общего пользования — это не взлётная полоса, а установленные ограничения скорости призваны защитить жизнь и здоровье всех участников движения», — добавили там.