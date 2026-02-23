Во Франции нашли Renault 1982 года: не бита, не крашена, пробег 12 км. Продадут за 100 000 евро?

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Опубликовано: 23.02.2026 11:46 , Обновлено: 23.02.2026

Автомобиль Renault 5 1982 года выпуска будет выставлен на аукцион в Париже 15 марта. Его уникальная особенность — пробег всего 12 километров. И естественно, ни о какой скрутке речи не идёт. Под слоем пыли в гараже нашелся совершенно новехонький хэтчбек.

Владелица хранила его более 40 лет в гараже своего дома в Лаиве (департамент Сона-и-Луара). Александр Шаванс, главный редактор журнала La Vie de l’auto, рассказал историю этого автомобиля.

«Никакой коррозии, ржавчины, износа, ходовая часть совершенно новая… Это единственный в своем роде автомобиль», — описал эксперт.

Речь идёт о 5-дверном Renault 5 TL с двигателем объемом 1108 куб. см и 4-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль имеет «металлический сланцево-синий» цвет. Во времена продаж этой модели это была дополнительная опция.





































Автомобиль был приобретен в автосалоне Sodirac в Шалон-сюр-Соне за 40 000 франков (что сегодня с учетом инфляции составляет около 15 900 евро). Затем его доставили в гараж, но больше оттуда машина не выезжала.

Владелица незадолго до этого провалила экзамен на водительские права. Хотя позже она всё-таки сдала его, женщина предпочла не садиться за руль своего R5, главным образом потому, что чувствовала себя за рулем некомфортно.

Автомобиль будет выставлен на аукцион в Париже, его стартовая цена составит от 5000 до 10 000 евро. Однако ожидается, что окончательная сумма будет значительно выше, поскольку ранее Renault 5 Turbo II 1984 года выпуска был продан за 103 500 евро на аукционе, организованном Gooding Christie’s во время последней выставки Rétromobile.