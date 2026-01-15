Власти Витебска объяснили, почему с утра остановились троллейбусы

Опубликовано: 15.01.2026 13:02 , Обновлено: 15.01.2026

С утра в самый час пик в областном центре Витебской области встали троллейбусы. Власти города рассказали, почему почти час они не ходили.

По данным исполкома Витебска, приостановка произошла из-за “обрыва поперечно-несущего троса контактной сети в районе Ратуши”.

Заместитель генерального директора по перевозкам и идеологической работе ОАО «Витебскоблавтотранс» Виктор Кожух уточнил, что это произошло в 7:50. А вот причина инцидента пока не выяснена.