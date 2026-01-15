Власти Витебска объяснили, почему с утра остановились троллейбусы
С утра в самый час пик в областном центре Витебской области встали троллейбусы. Власти города рассказали, почему почти час они не ходили.
По данным исполкома Витебска, приостановка произошла из-за “обрыва поперечно-несущего троса контактной сети в районе Ратуши”.
Заместитель генерального директора по перевозкам и идеологической работе ОАО «Витебскоблавтотранс» Виктор Кожух уточнил, что это произошло в 7:50. А вот причина инцидента пока не выяснена.
“При этом троллейбусы с автономным ходом продолжали курсировать. На место были отправлены аварийные службы. Аварийные работы проведены в течение часа. В 9:10 движение троллейбусов восстановлено”, – сообщил замдиректора, передает Телеграм-канал Витебского облисполкома.