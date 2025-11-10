Владелица электромобиля отсудила у Malanka 68 000 рублей. Но это не конец истории?

Опубликовано: 10.11.2025 13:36 , Обновлено: 10.11.2025

В Витебске суд вынес решение по делу владелицы электромобиля Xpeng G3i, который вышел из строя, по ее словам, из-за неисправной зарядки сети Malanka. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования Анастасии, обязав ответчика — РУП «Производственное объединение „Белоруснефть“» — выплатить компенсацию в размере 60 000 рублей. Однако история на этом не заканчивается, так как госкомпания уже заявила о намерении подать апелляцию.

Портал Onliner.by сообщил, что летом 2024 года Анастасия приехала в Полоцк и, как обычно, поставила свой Xpeng G3i на зарядку на станции Malanka. Через какое-то время зарядка прервалась, а автомобиль перестал нормально работать — не светился дисплей, не включался привод и даже центральный замок. Открыть дверь удалось только механическим ключом.

Эвакуированный в Минск электромобиль диагностировали на СТО. Внутри обнаружили выгоревшие платы, а последующая первая экспертиза показала, что причиной поломки стало «повышение напряжения на пилотной линии от внешнего источника», которым, по мнению экспертов, являлась зарядная станция Malanka.

Разбирательство в суде длилось семь часов и включало опрос нескольких экспертов. Первоначальное заключение, с которым не согласился ответчик, однозначно указывало на вину зарядной станции. Последующая экспертиза, проведенная Государственным комитетом судебных экспертиз и Академией наук, была более осторожной, заявив, что не может исключить вину ни одной из сторон.

Тем не менее, суд принял во внимание первоначальный вывод, согласно которому оборудование Malanka могло спровоцировать скачок напряжения, приведший к разрушению критически важных электронных компонентов автомобиля.

Суд постановил взыскать с Malanka в пользу Анастасии около 68 000 белорусских рублей. В эту сумму вошли:

Компенсация стоимости электромобиля (оцененного в ~60 000 рублей).

Возмещение морального вреда.

Оплата судебных издержек, экспертиз и услуг эвакуатора.

Кроме того, суд постановил взыскать с госкомпании штраф в размере свыше 64 000 рублей за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя. Неисправный Xpeng G3i по решению суда должен перейти в собственность Malanka.

Анастасия уверена, что борьба не окончена: «Нас сразу предупредили, что Malanka будет подавать апелляцию». Со стороны ответчика в суде, по словам женщины, прозвучали обвинения в «потребительском экстремизме» и попытках «разжиться за счет государства».

В официальном комментарии для Onliner в Malanka заявили: «Мы убеждены, что оборудование нашей сети... не могло стать причиной неисправности электромобиля». Компания намерена использовать все законные процедуры для обжалования решения, которое еще не вступило в силу.

Окончательная точка в этом деле будет поставлена после рассмотрения апелляции в Витебском областном суде.

В США свои проблемы с зарядками?

Тем временем Федеральный суд штата Джорджия принял к рассмотрению коллективный иск, касающийся мобильных зарядных устройств Porsche — моделей Mobile Charger Plus и Mobile Charger Connect. Иск подали владельцы электромобилей Taycan 4S и Taycan Turbo, которые столкнулись с системными проблемами при использовании штатного оборудования.

Основные претензии истцов разделились на три ключевых аспекта:

Некорректная скорость зарядки. По словам владельцев, устройства не обеспечивают заявленные производителем 9–10,5 часов для полной зарядки, даже будучи подключенными к мощной розетке на 40 ампер. Процесс часто растягивается на значительно более долгое время. Конструктивный недостаток, ведущий к перегреву. Зарядные устройства имели склонность к сильному перегреву во время работы. Этот дефект не только влиял на скорость зарядки, но и создает риски для безопасности. Риски для имущества и безопасности. Перегрев устройств, как утверждается в иске, может привести к повреждению бытовых розеток и создает потенциальную угрозу возгорания.

При этом требования истцов вышли за рамки простого устранения неполадок. Они потребовали, чтобы Porsche предпринял реальные и эффективные меры для решения проблемы, а не ограничился формальными “улучшениями”.