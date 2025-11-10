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Владелица электромобиля отсудила у Malanka 68 000 рублей. Но это не конец истории?

Владелица электромобиля отсудила у Malanka 68 000 рублей. Но это не конец истории?
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В Витебске суд вынес решение по делу владелицы электромобиля Xpeng G3i, который вышел из строя, по ее словам, из-за неисправной зарядки сети Malanka. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования Анастасии, обязав ответчика — РУП «Производственное объединение „Белоруснефть“» — выплатить компенсацию в размере 60 000 рублей. Однако история на этом не заканчивается, так как госкомпания уже заявила о намерении подать апелляцию.

Портал Onliner.by сообщил, что летом 2024 года Анастасия приехала в Полоцк и, как обычно, поставила свой Xpeng G3i на зарядку на станции Malanka. Через какое-то время зарядка прервалась, а автомобиль перестал нормально работать — не светился дисплей, не включался привод и даже центральный замок. Открыть дверь удалось только механическим ключом.

Эвакуированный в Минск электромобиль диагностировали на СТО. Внутри обнаружили выгоревшие платы, а последующая первая экспертиза показала, что причиной поломки стало «повышение напряжения на пилотной линии от внешнего источника», которым, по мнению экспертов, являлась зарядная станция Malanka.

Разбирательство в суде длилось семь часов и включало опрос нескольких экспертов. Первоначальное заключение, с которым не согласился ответчик, однозначно указывало на вину зарядной станции. Последующая экспертиза, проведенная Государственным комитетом судебных экспертиз и Академией наук, была более осторожной, заявив, что не может исключить вину ни одной из сторон.

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Тем не менее, суд принял во внимание первоначальный вывод, согласно которому оборудование Malanka могло спровоцировать скачок напряжения, приведший к разрушению критически важных электронных компонентов автомобиля.

Суд постановил взыскать с Malanka в пользу Анастасии около 68 000 белорусских рублей. В эту сумму вошли:

  • Компенсация стоимости электромобиля (оцененного в ~60 000 рублей).
  • Возмещение морального вреда.
  • Оплата судебных издержек, экспертиз и услуг эвакуатора.

Кроме того, суд постановил взыскать с госкомпании штраф в размере свыше 64 000 рублей за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя. Неисправный Xpeng G3i по решению суда должен перейти в собственность Malanka.

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Анастасия уверена, что борьба не окончена: «Нас сразу предупредили, что Malanka будет подавать апелляцию». Со стороны ответчика в суде, по словам женщины, прозвучали обвинения в «потребительском экстремизме» и попытках «разжиться за счет государства».

В официальном комментарии для Onliner в Malanka заявили: «Мы убеждены, что оборудование нашей сети... не могло стать причиной неисправности электромобиля». Компания намерена использовать все законные процедуры для обжалования решения, которое еще не вступило в силу.

Окончательная точка в этом деле будет поставлена после рассмотрения апелляции в Витебском областном суде.

В США свои проблемы с зарядками?

Тем временем Федеральный суд штата Джорджия принял к рассмотрению коллективный иск, касающийся мобильных зарядных устройств Porsche — моделей Mobile Charger Plus и Mobile Charger Connect. Иск подали владельцы электромобилей Taycan 4S и Taycan Turbo, которые столкнулись с системными проблемами при использовании штатного оборудования.

Основные претензии истцов разделились на три ключевых аспекта:

  1. Некорректная скорость зарядки. По словам владельцев, устройства не обеспечивают заявленные производителем 9–10,5 часов для полной зарядки, даже будучи подключенными к мощной розетке на 40 ампер. Процесс часто растягивается на значительно более долгое время.
  2. Конструктивный недостаток, ведущий к перегреву. Зарядные устройства имели склонность к сильному перегреву во время работы. Этот дефект не только влиял на скорость зарядки, но и создает риски для безопасности.
  3. Риски для имущества и безопасности. Перегрев устройств, как утверждается в иске, может привести к повреждению бытовых розеток и создает потенциальную угрозу возгорания.

При этом требования истцов вышли за рамки простого устранения неполадок. Они потребовали, чтобы Porsche предпринял реальные и эффективные меры для решения проблемы, а не ограничился формальными “улучшениями”.

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