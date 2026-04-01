В Слуцке впервые запустили на улицы мотопатруль ГАИ

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Опубликовано: 01.04.2026 14:44 , Обновлено: 01.04.2026

В районом центре Слуцк Минской области Госавтоинспекция впервые выпустила на дежурство патрули на мотоциклах.

Двухколесный наряд уже выехал на дороги вместе с автомобилями ДПС.

“С открытием мотосезона инспекторы переходят на комбинированный формат работы: следить за порядком будут как на патрульных машинах, так и на мотоциклах”, - расскзали в ГАИ.

Дело в том, что патрульные на автомобилях не всегда могут догнать мотоциклистов. Для таких случаев и нужны гаишники на мотоциклах.



