В Словакии ввели лимит скорости для... пешеходов

Опубликовано: 29.10.2025 09:49 , Обновлено: 29.10.2025

Парламент Словакии одобрил поправку к закону, устанавливающую ограничение максимальной скорости на тротуарах. Она коснется не только, как можно было бы предположить, велосипедов или самокатов, но и пешеходов.

Согласно новым ПДД, в Словакии на тротуарах максимальная разрешенная скорость передвижения составит 6 км/ч.

По словам инициатора, депутата Любомира Важны, цель поправки — повысить безопасность на тротуарах и предотвратить столкновения пешеходов с самокатчиками, велосипедистами и роллерами.

Поправку поддержали только члены правящей коалиции; оппозиция воздержалась или выступила против. Изменения должны вступить в силу в следующем году.

Тем временем в социальных сетях уже поднялась волна шуток о камерах, измеряющих скорость пешеходов. Например, сатирический сайт Zomri предупредил, что словакам придётся задуматься о том, что они потребляют и как далеко им нужно идти до туалета, чтобы не превысить скорость на пути к нему.

В МВД страны уже прокомментировали новый закон, заявив, что лучше бы депутаты запретили передвижение по тротуарам некоторых СПМ.

На самом деле лимит скорости для пешеходов — вещь очень необычная, и в других странах мира она не встречается. Всем известно, что Правила дорожного движения (ПДД) созданы для регулирования взаимодействия разных участников движения.

Пешеход — самая медленная и уязвимая единица в этой системе. Вводить для него ограничение по скорости так же бессмысленно, как для велосипедиста или машины устанавливать минимальную скорость в 1 км/ч. И обычно законодатели исходят из принципа «разумности».