В Словакии отменили лимит скорости для пешеходов

Опубликовано: 01.11.2025 19:28 , Обновлено: 01.11.2025

Полиция Словакии дала официальные разъяснения по поводу поправки к правилам дорожного движения, нашумевшей на днях. Изначально словацкие СМИ писали, что новые ПДД установят ограничение скорости для пешеходов, что вызвало бурю шуток и возмущения словаков.

Однако полиция заявила, что максимально допустимая скорость в 6 км/ч не будет распространяться на пешеходов, а коснется только пользователей средств индивидуальной мобильности.

Власти уточнили, что правило предназначено для обеспечения безопасности на тротуарах в условиях роста числа столкновений.

«Должен уточнить, что [ограничение скорости для пешеходов] не соответствует действительности, — заявил вице-президент словацкой полиции Растислав Полакович. — Это правило распространяется на людей, использующих роликовые коньки, самокаты, скейтборды, лыжи или аналогичное спортивное оборудование, а также на велосипедистов младше 10 лет, включая сопровождающих их лиц».

Инициатор поправки, депутат от правящей партии «Смер» Любомир Важны, ранее пояснил, что главная цель нововведения — повысить безопасность на тротуарах и предотвратить столкновения, участниками которых часто становятся водители электросамокатов.

Несмотря на разъяснения, законопроект, поддержанный только правящей коалицией, продолжает вызывать дискуссии в обществе относительно его практической реализации.