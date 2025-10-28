В Словакии начали делать асфальт из окурков

Опубликовано: 28.10.2025 08:27 , Обновлено: 28.10.2025

В Словакии начали строительство первой дороги, в асфальт для которой добавляют волокна из переработанных сигаретных фильтров и табачных наполнителей. По подсчётам инженеров, на один километр дороги потребуется около миллиона окурков.

Эта инновация — результат работы учёных и экологов. Как сообщила администрация Братиславского самоуправления в Facebook, использование сигаретных отходов может продлить срок службы дорожного покрытия и уменьшить экологический след.

«Братиславский край стремится к развитию устойчивой инфраструктуры. Мы не просто ремонтируем дороги, а делаем это лучше, эффективнее и с меньшим воздействием на окружающую среду, — заявил Юрай Дроба, председатель Братиславского самоуправляемого края. — Если этот пилотный проект окажется успешным, он может стать стандартом для других районов региона».

Впрочем, основу инновационного покрытия по-прежнему составляет асфальтобетон.

«Эта технология даёт ряд преимуществ. Она повышает водостойкость асфальта, тем самым снижая риск образования трещин и повреждений, вызванных морозом и дождём. Она увеличивает механическую прочность покрытия, что особенно важно на дорогах с интенсивным движением, и одновременно снижает риск образования колейности и деформаций, которые являются одними из наиболее распространённых причин снижения комфорта и безопасности вождения», — заявил Хуго Репань, директор компании Reneso и автор идеи.

Использование окурков в качестве альтернативного сырья давно интересует изобретателей по всему миру. Например, в Индии братья Наман и Випул Гупта наладили производство детских игрушек из этого материала. Более того, за шесть лет они создали многомиллионный бизнес и предоставили работу сотням безработных женщин.