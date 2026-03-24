В российском Екатеринбурге встали пассажирские МАЗы из-за дефицита запчастей из Германии

Опубликовано: 24.03.2026 18:00 , Обновлено: 24.03.2026

Власти Екатеринбурга в России объявили, что консервируют 33 автобуса, в том числе белорусские МАЗы (Минский автомобильный завод), из-за отсутствия запчастей, которые раньше поступали из Германии.

Общая стоимость машин составляет 500 млн российских рублей. Проблемы возникли из-за санкций.

Автобусы НефАЗ (Нефтекамский автомобильный завод) и МАЗ были приобретены к чемпионату мира по футболу, но оказались не подлежащими ремонту из-за прекращения поставок комплектующих из Германии и США.

Как сообщил председатель счётной палаты Екатеринбурга Александр Гетманчук, после введения санкций запчасти сначала закупались через параллельный импорт, но затем стали недоступны или экономически нецелесообразны.

В то же время попытки местного «Гортранса» наладить собственное производство аналогов оказались неудачными: детали выходили из строя уже через один-два месяца.

В результате предприятие законсервировало 33 автобуса общей стоимостью около 500 млн рублей — техника числится на балансе, но не используется на маршрутах.

Минский автомобильный завод (МАЗ) начал активный переход на импортозамещающие компоненты и выпуск автобусов с высокой долей локализации (белорусских и российских комплектующих) с 2022–2023 годов, после того как в отношении Беларуси были введены санкции со стороны ЕС (Европейского союза) и США.

До этого момента на пассажирские МАЗы активно ставили комплектующие из Германии, в том числе и двигатели Mercedes. На предприятии их заменили на двигатели китайского производства.

В мае 2024 года МАЗ отчитался о серийных поставках в Россию импортозамещенных автобусов третьего поколения, например, модели МАЗ-303047.