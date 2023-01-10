В России вместо BMW и Hyundai решили собирать Xuandu

Опубликовано: 10.01.2023 12:46 , Обновлено: 10.01.2023

Автомобильный завод «Автотор» в Калининграде, который до санкций собирал BMW и Hyundai, приступил к сборке китайских автомобилей марки с непроизносимым названием Kaiyi. Сама модель, однако, имеет куда более простое название Xuandu. Которое может произноситься как то ли "Хуанду", то ли "Сюанду".

Официально о производстве ещё не обьявлялось, однако российские СМИ провели свое “расследование”. Там заметили, что на фото, опубликованных на сайте завода, воспитаннику калининградского детского дома, 13-летнему Сереже показали сборочный цех предприятия.

Мальчику даже дали посидеть в свежесобранном авто. Вот по этим снимкам и удалось установить принадлежность машины к китайскому семейству Kaiyi.

Седан Kaiyi Xuandu схож по габаритам с Hyundai Elantra. В Китае на него ставят такой же турбодвигатель, как и у Chery и Exeed, на 1.5 литра и 156 л.с. в связке с вариатором.

Все дело в том, что Kaiyi - это суббренд Chery. А сам Хуанду - это переработанный седан Arrizo 7. В Китае Хуанду стоит примерно 9 530—13 300 долларов. Судя по истории с китайским “Москвичем”, в России к цене нового калининградско-китайского седана можно смело добавлять ещё 8-10 тыс долларов.