В России суд арестовал все активы Volkswagen

Опубликовано: 20.03.2023 14:36 , Обновлено: 20.03.2023

Российский суд в понедельник, 20 марта, заморозил все активы Volkswagen в РФ, о чем свидетельствуют судебные документы, с которыми ознакомилось агентство Reuters.

Группа компаний Volkswagen была одним из ряда иностранных автопроизводителей, которые приостановили свою деятельность в России после того, как западные страны ввели санкции против Москвы из-за вторжения в Украину.

Российский автопроизводитель ГАЗ, с которым был заключен контракт на производство автомобилей Volkswagen на своем заводе в Нижнем Новгороде, подал в суд на немецкого автопроизводителя за нарушение контракта после того, как Volkswagen расторг соглашение в августе 2022 года.

Автокомпания “ГАЗ” потребовала взыскать с иностранного автопроизводителя 15,6 млрд российских рублей убытков после расторжения договора о контрактной сборке автомобилей.

В суде решили, что арест имущества помешает немецкому автогиганту продать свое имущество в России перед полным уходом и поможет компенсировать российской компании “убытки”.

“По утверждению ООО “Автомобильный завод “ГАЗ”, Volkswagen Group планирует в ближайшее время окончательно уйти с российского рынка путем продажи оставшихся активов третьим лицам, что создает риск отчуждения как долей в уставном капитале ФГР, так и отчуждение ФГР отдельных активов, например, принадлежащего ему завода по производству автомобилей в Калуге”, - говорится в определении суда.