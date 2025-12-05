В России решили выпускать под брендом «Волга» аналоги Belgee

Опубликовано: 05.12.2025 11:44 , Обновлено: 05.12.2025

В России объявили о сертификации моделей Volga K40, Volga K50 и Volga C50, которые призваны возродить советско-российский автомобильный бренд, прекративший существование еще в 2012 году.

Теперь компания «Нижегородские легковые автомобили» прошла все бюрократические этапы для возобновления производства. По сложившейся после 2022 года традиции, когда европейские автобренды ушли из России, было решено не создавать что-то с нуля, а взять за основу китайские автомобили и наладить их сборку.

Под названием Volga, по сути, будут скрываться модели Geely: Atlas, Monjaro и Preface. Таким образом, Volga станет конкурентом белорусского производителя Belgee, который уже несколько лет собирает на своем заводе китайские Geely.

Пока неясно, будут ли цены на автомобили китайских марок российской сборки как-то отличаться от цен на аналоги белорусской сборки