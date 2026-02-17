В России решили проверять водителей на алкоголь новым способом. Скоро в Беларуси?

Опубликовано: 17.02.2026 10:12 , Обновлено: 17.02.2026

В России местная Госавтоинспекция подготовила проект постановления, согласно которому проверять на наличие алкоголя в крови будут с помощью новых приборов, а выдыхать в трубочку водителям, возможно, и не придется.

Российское МВД планирует внедрить новые приборы для фиксации опьянения, которые, кроме паров этанола, могут обнаружить следы запрещенных для водителей веществ по образцу слюны.

Как это будет работать

Согласно проекту, по итогам экспресс-теста сотрудники ГИБДД (Государственной инспекции безопасности дорожного движения) получат основание для дальнейших действий:

при положительных показаниях прибора — отстранить водителя от управления транспортным средством;

направить автомобилиста на полноценное медицинское освидетельствование.

В пояснительной записке МВД (Министерства внутренних дел) подчеркивает, что использование новых приборов будет строго регламентировано, в частности:

тестирование возможно только с согласия водителя;

обязательное условие — видеофиксация всего процесса.

Новый вид теста по слюне — не изобретение россиян. Они достаточно давно используются по всему миру. Метод эффективен, так как этанол быстро проникает в слюну и может быть определен в течение 12–24 часов после употребления. Чаще всего такие тесты используют полицейские в США, Канаде, Австралии и многих странах Европы.

В ГАИ (Государственной автомобильной инспекции) Беларуси вполне могут перенять в случае успеха опыт соседней страны. Но пока в стране действуют стандартные способы.