В России разрешили добавлять в бензин до 10% спирта. Как это повлияет на машины?

Опубликовано: 09.11.2025 14:03 , Обновлено: 09.11.2025

Правительство России принялось за меры для борьбы с дефицитом топлива на внутреннем рынке. Одной из ключевых инициатив стало разрешение на увеличение доли этилового спирта в бензине АИ-92 с 1,5% содержания до 10%.

Параллельно Минэнерго РФ готово отменить запреты на использование монометиланилина (ММА) — мощной, но спорной присадки для повышения октанового числа. Разбираемся, что ждет автомобили путешествующих в России на своих авто белорусов после этих нововведений.

Что произошло?

Инициатива, предложенная вице-премьером РФ Александром Новаком, направлена на то, чтобы сделать выпуск бензина с добавлением спирта экономически привлекательным для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Минфин аннулировал акциз на денатурированный спирт, используемый для производства бензина.

«Денатурированный этиловый спирт хотят добавлять при производстве бензина АИ-92… Как, где и в каких объемах будет продаваться такой бензин, не говорят. И, скорее всего, особо афишировать не будут», — прокомментировал ситуацию главный редактор российского журнала «За рулем» Максим Кадаков, сообщило издание “Новые Известия”.

По подсчетам правительства, это позволит ежемесячно поставлять на внутренний рынок дополнительно 100 тыс. тонн топлива. Еще 50 тыс. тонн даст легализация ММА, который позволяет перерабатывать больше низкооктановых фракций нефти. Это значительное подспорье для страны, в которой возник дефицит из-за многочисленных и успешных атак украинских беспилотников в ответ на удары по энергетике Украины.

Бензин Е10: скрытые угрозы

Топливо с 10-процентным содержанием этанола имеет международное обозначение Е10. Опыт его использования в Европе и США показывает не только экономические выгоды, но и серьезные риски для автомобилей.

«Использование топлива E10 приводило к увеличению потребления горючего и падению производительности мотора, — рассказал автоэксперт Игорь Лемешев. — Дело в том, что у био-бензина меньше энергоемкость, чем у обычного. Двигатели просто теряли мощность со всеми вытекающими последствиями в виде неровной работы на холостых оборотах и провалов при разгоне».

Но главная опасность — в агрессивном воздействии спирта на топливную систему. Этанол — сильный растворитель и гигроскопичное вещество (впитывает воду). Это приводит к нескольким проблемам:

Коррозия и повреждение уплотнений: Этанол может разъедать резиновые шланги, уплотнители и пластиковые детали, не рассчитанные на его применение. В баке образуется водно-спиртовая смесь, которая вызывает ржавчину металлических деталей. Засорение системы: Спирт вымывает осадок и ржавчину со дна старых баков, которые затем забивают топливный фильтр и форсунки. Проблемы с топливным насосом: Смесь этанола с водой плохо смазывает, смачивает и охлаждает электробензонасос, что ведет к его преждевременному износу. Фазовое расслоение: При долгом хранении бензин и водно-спиртовая смесь расслаиваются. Если завести мотор, он сначала «выпьет» агрессивный коктейль, что может привести к резкой потере мощности и невозможности запуска.

«В России средний возраст автомобилей больше 15 лет, поэтому в группе риска — миллионы, — заметил Игорь Лемешев. — Этанол — агрессивный растворитель. Он разрушает резиновые уплотнители, пластик топливной системы и вымывает осадок из старых баков, что грозит засорением фильтров и инжекторов. Так что всем сомневающимся водителям стоит проверить совместимость их машин с Е10».

Монометиланилин: ещё одна беда под видом «спасения»?

Второй компонент готовящегося топливного «коктейля» для российских заправок — монометиланилин (ММА). Это вещество с октановым числом около 280, которое позволяет дешево повысить сортность бензина. Однако его применение было запрещено в Таможенном союзе с 2016 года из-за высокой токсичности и негативного влияния на двигатели.

Использование ММА приводит к образованию смолистых отложений в топливных форсунках, на свечах зажигания и в камере сгорания. Что в свою очередь ухудшает характеристики мотора, увеличивает расход топлива и сокращает его ресурс.

Впрочем, есть и альтернативное мнение. Как отмечают некоторые эксперты, например, в журнале «5 колесо»:

«Нет ни одного достоверного исследования, которое бы обоснованно подтвердило опасность ММА для бензиновых моторов или установило бы конкретный вред от его использования».

Несмотря на спорность, факт остается фактом: капремонты моторов из-за плохого топлива — уже обычное дело в российских автосервисах. Для иномарок премиум-класса такая процедура может обойтись владельцу в 1,5 миллиона рублей и более.

Что делать волителям?

Ситуация требует от водителей повышенного внимания.

Современные автомобили (примерно после 2005 года выпуска) скорее всего, перенесут Е10, но стоит ожидать небольшого увеличения расхода топлива (на 3-5%). Владельцам старых машин (с карбюраторными двигателями), мотоциклов, скутеров и лодочных моторов следует быть крайне осторожными. Для них такой бензин — прямая угроза работоспособности. Всегда проверяйте руководство по эксплуатации автомобиля. Там должно быть указано, допустимо ли использование топлива с этанолом. Не храните бензин в баке подолгу. Чем дольше стоит топливо с этанолом, тем выше риск его расслоения и впитывания воды.

Разрешение на добавление 10% спирта в бензин — вынужденная мера Москвы для решения проблемы дефицита бензина, возникшего из-за войны с Украиной. Впрочем для миллионов российских автовладельцев она может обернуться повышенными расходами на топливо и в худшем случае ремонт. В группе особого риска — владельцы старой и специализированной техники, для которых новый «коктейль» в баке может стать последней заправкой.