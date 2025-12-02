В России массово перестали заводиться автомобили Porsche

Опубликовано: 02.12.2025 15:56 , Обновлено: 02.12.2025

Владельцы автомобилей Porsche в последние дни начали массово сталкиваться одной и той же проблемой - машина в какой-то момент перестаёт заводиться. Причиной оказалась блокировка штатной сигнализации через спутник. В компании объяснили, как обойти блокировку и могут ли машины просто превратиться в "кирпич" в один момент.

О проблемах с Porsche российскому агентству РБК сообщили в дилерском центре “Рольф”. По их данным, количество обращений, связанных с блокировкой штатной сигнализации, начало расти с 28 ноября. Проблемы наблюдаются у самых разных моделей и авто на разных видах двигателя внутреннего сгорания.

“Любой автомобиль может быть заблокирован”, - предупредила директор по сервису компании Юлия Трушкова.

При этом обойти блокировку всё-таки можно. Пока для этого необходимо обращаться в сервис, чтобы разобрать блок штатной сигнализации и вручную перезагрузить его. Однако в сервисном центре заявили, что “продолжают изучать проблему” и рассматривают другие “варианты механик по разблокировке машин”, а также заверили автовладельцев, что их машины “не превратятся в “кирпич”.

[inf]Напомним, немецкая компания Porsche AG официальные поставки своих авто в Россию остановила ещё в 2022 году, после начала войны в Украине. Однако полностью компания с российского рынка не ушла, в том числе, из-за сложностей с продажей российских активов.[/inf]

Специалисты дилерского центра “Рольф” не исключили вероятности того, что автомобили блокируют через спутник “сознательно”.

В российском офисе Porsche, ООО «Порше Руссланд», тем временем саму информацию о “технических неполадках” при запуске двигателя, с которыми сталкиваются в последние дни владельцы премиальных авто, подтвердили автомобильному порталу Autonews. Однако о том, что проблема носит массовый характер, там говорить не стали, настаивая на “незначительном увеличении” количества таких обращений в официальные дилерские центры.

В компании также озвучили результаты предварительной оценки специалистов, которые пришли к выводу, что данная проблема не связана с “конструктивными особенностями” автомобилей. Однако выдвигать свои версии причин там не стали, пообещав предоставить дополнительную инфомрацию после “более детального изучения ситуации”.