В Речице водителя, ехавшего с выключенными фарами, оштрафовали на 8400 рублей и лишили прав

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Опубликовано: 27.12.2025 17:38 , Обновлено: 27.12.2025

В ГАИ Гомельской области рассказали почти детективную историю, которая закончилась погоней, а затем — крупным штрафом и лишением прав для главного героя.

Всё началось с того, что инспекторы ГАИ заметили легковой автомобиль Hyundai, который ехал в тёмное время суток с выключенными фарами. На требование сотрудников Госавтоинспекции остановиться водитель не отреагировал, после чего началось преследование.

Всё закончилось задержанием 46-летнего водителя, в крови у которого оказалось 2.6 промилле алкоголя.

Более того, оказалось, что мужчину уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде. В итоге на него составили шесть административных протоколов. В качестве наказания — снова лишение прав на 5 лет и штраф в 200 базовых величин (8400 рублей).