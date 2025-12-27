В Речице водителя, ехавшего с выключенными фарами, оштрафовали на 8400 рублей и лишили прав
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В ГАИ Гомельской области рассказали почти детективную историю, которая закончилась погоней, а затем — крупным штрафом и лишением прав для главного героя.
Всё началось с того, что инспекторы ГАИ заметили легковой автомобиль Hyundai, который ехал в тёмное время суток с выключенными фарами. На требование сотрудников Госавтоинспекции остановиться водитель не отреагировал, после чего началось преследование.
Всё закончилось задержанием 46-летнего водителя, в крови у которого оказалось 2.6 промилле алкоголя.
Более того, оказалось, что мужчину уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде. В итоге на него составили шесть административных протоколов. В качестве наказания — снова лишение прав на 5 лет и штраф в 200 базовых величин (8400 рублей).