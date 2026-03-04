В Польше ужесточили наказание за одну «шалость» водителей. Вот за что теперь лишают прав

Опубликовано: 04.03.2026 08:45 , Обновлено: 04.03.2026

На дорогах Польши с 3 марта начали действовать новые правила. Они позволяют дорожным инспекторам лишать водителей прав на три месяца за нарушение, которое некоторые автомобилисты называют невинной "шалостью". Однако статистика дорожно-транспортных происшествий говорит об обратном: это нарушение становится одной из самых частых причин аварий.

Речь о превышении скорости. До сих пор сразу же лишиться прав в Польше можно было за превышение более чем на 50 км/ч, но только в населенных пунктах. Поэтому водители нередко позволяли себя маленькую “слабость” - притопить педаль газа, выезжая за город.

Теперь же это правило распространили и на загородные трассы, а именно - на дороги с двусторонним движением и одной полосой движения в каждом направлении. То есть на автомагистрали и трассы с двумя и более полосами движения в каждом направлении новое правило не распространяется.

По данным польского портала Onet, первых нарушителей выявили в первые же часы после вступления в силу ужесточённых правил по превышению скорости. Одним из первых стал 72-летний мужчина, который гнал по одной из загородных дорог в Поморском воеводстве, на севере Польши со скоростью 143 км/ч - на 53 км/ч выше разрешенной на том участке скорости. Действие водительских прав пенсионера-лихача автоматически приостановили на три месяца и вдобавок ко всему выписали штраф в 1500 злотых (около 1200 рублей) и начислили 13 штрафных баллов (в Польше действует накопительная система штрафов.

[inf]В Польше водительских прав опытных водителей лишают за 24 штрафных балла, для тех, у кого стаж вождения менее 1 года - от 20 баллов. Но за превышение скорости прав на 3 месяца лишают автоматически, независимо от общего количества накопленных штрафных баллов.

Кстати, за превышении лимита штрафных баллов водителя отправляю пересдавать экзамены - теорию и практику. Если их не сдать — права могут аннулировать. [/inf]

Ужесточение правил для водителей, которые позволяют себе полихачить за городом, польские власти аргументируют стремлением повысить безопасность на дорогах. Статистика польских дорожных инспекторов уже много лет показывает, что превышение скорости является одной из главных причин аварий с трагическим исходом.

Впрочем, как показал опрос самих водителей, который провели журналисты Onet в Варшаве, далеко не все автомобилисты согласны с целесообразностью такого ужесточения правил. Некоторые считают, что “это уже перебор” и предпочли бы в качестве альтернативы повышение суммы штрафов за превышение скорости. Лишение прав, даже на сравнительно короткий срок в 3 месяца, многие водители считают слишком суровым наказанием.

Впрочем, именно на это и рассчитывали власти, вводя новое ограничение. Законодатели признают, что для многих водителей лишение - это более суровое наказание, чем крупный штраф, следовательно, это с большей вероятностью сработает и заставит водителей следить за спидометром, а не беспечно давить на педаль.