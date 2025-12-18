В Польше китайские автомобили признали "шпионами на колесах"

Опубликовано: 18.12.2025 15:49 , Обновлено: 18.12.2025

Не только в Беларуси китайские автомобили завоёвывают рынок. И хотя в Польше в отличие от Беларуси ассортимент легковушек не изменился, продолжают работать салоны европейских и японских брендов, чайнамобили все чаще можно встретить на дорогах. Власти этой страны не сильно рады такой перспективе.

И дело не в заботе о европейских брендах. Власти Евросоюза и Польши со ссылкой на данные Центра восточных исследований объявили, что обеспокоены теми технологиями, что присутствуют в китайских авто.

«Наводнение Европы электрическими, интеллектуальными автомобилями создает риск слежки и даже саботажа – автомобили, отслеживающие окружающую среду и собирающие данные, представляют реальную угрозу, особенно когда информация передается за границу. Центр восточных исследований (OSW), изучавший этот вопрос, утверждает, что такие автомобили могут шпионить в пользу Пекина, а косвенно и в пользу Москвы», – говорится в статье Rzeczpospolita.

Томаш Семоняк, координатор спецслужб Польши, в интервью газете изданию подчеркнул, что это серьезный вопрос, и правительство Польши относится к нему серьезно. Он отметил, что ведущую роль в этом играют Министерство иностранных дел и Министерство цифровых технологий.

Особую обеспокоенность у польских властей вызывают такие технологии, как LiDAR (картографическая технология). Они могут создавать трехмерные карты ( в том числе военных баз и инфраструктуры) и отслеживать передвижения войск. Возможно дистанционное управление автомобилями, что повышает риск перекрытия дорог, считают в Польше.

В Китае не комментировали такие подозрения польских властей.