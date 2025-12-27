В Пинске машина провалилась в не огороженную яму. Наказали и водителя

🎥 Видео

Опубликовано: 27.12.2025 17:21 , Обновлено: 27.12.2025

В соцсетях появилось странное на первый взгляд видео. На кадрах видна машина с номером брестского региона, которая полностью, вместе с крышей, оказалась в провале во дворе одного из домов.

Сначала никаких комментариев о том, где и почему это произошло, не было. Пользователи лишь удивлялись, как такое могло случиться в Беларуси.

Как выяснила наша редакция, на видео обратили внимание в ГАИ Брестской области. Мы узнали, что инцидент произошел на одной из улиц Пинска. А случилось это потому, что 43-летний работник покинул место раскопок и никак не оградил территорию, где проводился ремонт.

Как раз в этот момент водитель Mitsubishi, 64-летняя женщина, ослеплённая таким редким в последние месяцы солнцем, не заметила яму и угодила в нее.

К счастью, женщина не пострадала, а вот автомобиль, естественно, получил повреждения, что видно на кадрах, опубликованных в интернете.

В итоге на работника, нарушившего правила проведения ремонтных работ, завели административное дело по статье 18.32 КоАП Беларуси.

Однако и в отношении женщины, управлявшей машиной, составили протокол по ст. 18.18 КоАП Республики Беларусь «Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения».

Правда, в ГАИ не пояснили, в чем же всё-таки виновата женщина, угодившая в «ловушку», устроенную нерадивым работником.