В Норвегии разобрали электробусы популярной в Беларуси китайской марки и нашли странную особенность

Опубликовано: 03.11.2025 09:20 , Обновлено: 03.11.2025

Оператор общественного транспорта столицы Норвегии Осло, компания Ruter, разобрал недавно приобретенные электрические автобусы китайской марки Yutong, чтобы проверить их на уязвимость к киберугрозам.

Оказалось, что в электрических автобусах производителем была внедрена возможность дистанционного отключения. Как сообщило издание Aftenposten, проблема затронула более 100 единиц общественного транспорта.

Причем сам эксперимент норвежская компания проводила с элементами шпионских игр. Ruter проводила испытания электробусов в условиях полной секретности. Для этого сравнили голландский электробус VDL с недавно приобретённым китайским Yutong. Под видом осмотра автобусы разбирались и исследовались в специальной лаборатории, изолирующей радиосигналы.

В системе китайского автобуса был обнаружен модуль SIM-карты, предоставляющий производителю цифровой доступ к программному обеспечению транспортного средства. Эксперты пришли к выводу, что, хотя теоретически он служит для обновлений, он также позволяет обездвижить автобус или захватить его. В голландском автобусе такой функции не было.

«Это первые испытания такого рода в Европе. Мы не хотели строить догадки. Мы хотели узнать, безопасны ли наши автомобили. Результаты испытаний подтвердили необходимость дальнейших мер по обеспечению их кибербезопасности», — заявил Бернт Рейтан Йенссен, директор Ruter, газете Aftenposten.

В итоге Йенссен объявил, что SIM-модули более 100 китайских электробусов будут отключены, а все обновления программного обеспечения будут контролироваться компанией Ruter. При этом он подчеркнул, что его компания не планирует приостанавливать импорт транспортных средств из Китая.

В Осло компания Ruter эксплуатирует более 300 автобусов китайского производства.

Сама китайская компания пока не комментировала результаты исследований норвежцев.

В Беларуси же ездят обычные автобусы Yutong. И в нашей стране информация об исследовании этих машин на возможность остановки удаленно не публиковалась. Возможно, это особенность именно электробусов, где производителю необходимы данные об использовании встроенных аккумуляторов для диагностики и совершенствования технологии

[inf] Yutong — это крупнейший производитель автобусов в Китае и один из мировых лидеров в этом сегменте. Компания была основана в 1963 году и на сегодняшний день поставляет свою технику в более чем 100 стран мира, включая Беларусь, Россию и страны Европы.

Yutong активно инвестирует в разработку «зеленых» технологий и является пионером в производстве электробусов, обладая одной из самых больших партий электротранспорта на глобальном рынке.

Компания известна тем, что предлагает комплексные решения, включая не только сами автобусы, но и зарядную инфраструктуру, а также телематические системы для мониторинга и управления транспортом. Именно эти системы удаленного контроля и диагностики и стали предметом внимания норвежских исследователей.[/inf]