В Нью-Йорке разрешат проезд на красный свет. Почему такой маневр назвали эффективным?

Опубликовано: 14.12.2025 17:01 , Обновлено: 14.12.2025

В большинстве городов США действует правило «Поворот направо на красный» (Right Turn on Red), позволяющее водителям совершать этот маневр после полной остановки, если он не создает помех другим транспортным средствам и пешеходам. Однако даже в США это правило не является повсеместным. Некоторые крупные города только начинают его внедрять. Таким с 2026 года станет Нью-Йорк.

Американские транспортные эксперты и власти штатов, где маневр разрешен, приводят несколько аргументов в его пользу, главные из которых — разгрузка дорог и экономия.

Во-первых, поворот направо на красный свет считается эффективным способом сократить ненужные задержки. На перекрестках могут образовываться длинные очереди, усугубляющие заторы. Разрешая этот маневр, города стремятся ускорить транспортный поток и снизить вероятность масштабных пробок.

Во-вторых, значимым фактором является экономия топлива. Водители, которым не приходится долго стоять на красный свет в ожидании зеленого, меньше работают на холостом ходу, что снижает общий расход горючего и объем вредных выбросов.

Также сторонники правила утверждают, что при строгом соблюдении требования о полной остановке и приоритете пешеходов маневр не несет прямой угрозы и не приводит к значительному росту аварийности.

Правило «поворот направо на красный» распространено не только в США (где оно действует почти во всех штатах, кроме мест со знаком «No Turn on Red»), но и в других странах. Его практикуют в Канаде (за исключением острова Монреаль), Литве (с обязательной остановкой), Южной Корее, Китае (при отсутствии запрещающих знаков) и в ряде государств Карибского бассейна.

А что в Беларуси?

В Беларуси Правила дорожного движения однозначно запрещают движение на красный сигнал светофора. Повернуть направо в такой ситуации можно только при наличии дополнительной секции светофора с зеленой стрелкой, которая горит одновременно с красным основным сигналом.

Решение властей Нью-Йорка вновь разожгло давние дебаты вокруг этого правила. Его сторонники и противники приводят веские аргументы. И если о плюсах мы написали раньше, то вот минусы: