В Молодечно водитель протаранил железнодорожный переезд

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Опубликовано: 23.02.2026 19:35 , Обновлено: 23.02.2026

В Молодечно 22 февраля 39-летний мужчина разогнался на чужой Audi Q5 и въехал в железнодорожный переезд. Там он врезался в шлагбаум и перевернулся. ДТП попало на видео. Инцидент произошел на улице Машерова.

По счастливой случайности в результате эффектного тарана и переворота машины никто не пострадал, в том числе и сам водитель.

ГАИ (Государственная автомобильная инспекция) после прибытия на место аварии водворила мужчину в изолятор, а сам автомобиль доставили на охраняемую стоянку.

В отношении нетрезвого «гонщика» составили сразу несколько административных материалов. Также и в отношении собственника автомобиля Audi Q5 был составлен административный протокол за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения.