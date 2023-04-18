В Минской области ввели новый способ записи на экзамен по вождению

Опубликовано: 18.04.2023 10:31 , Обновлено: 18.04.2023

Записаться на экзамен по вождению в ГАИ Минской области теперь можно через интернет. Предварительную электронную запись для сдачи первого и второго этапа практического квалификационного экзамена Межрайонный экзаменационный отдел ГАИ Минщины ввел с 17 апреля.

Как пояснили в УВД Миноблисполкома, чтобы записаться на экзамен нужно:

Зайти на сайт УВД Минского облисполкома по ссылке: https://minobl.mvd.gov.by

Перейти в раздел «Административные процедуры» и далее по вкладкам: «Госавтоинспекция» - «Административные процедуры МЭО ГАИ УВД Минского облисполкома» - «Запись на практический квалификационный экзамен».

Там можно ознакомится с порядком проведения электронной записи, а уточнить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 017 229-06-64 или 8 017 229-06-65.