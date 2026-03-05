В Минске женщина угнала электромобиль вместе с водителем

Опубликовано: 05.03.2026 14:14 , Обновлено: 05.03.2026

В Минске произошло необычное преступление. 45-летняя женщина попыталась угнать электромобиль с уцепившимся за него владельцем. История закончилась для нее уголовным делом и лишением прав.

Но для этого женщине пришлось постараться. События развивались так:

В УВД (Управление внутренних дел) Минска поступило сообщение от водителя такси, в котором он сообщил, что на него напала неизвестная женщина.

“Установлено, что женщина в состоянии алкогольного опьянения подошла к водителю такси, который заканчивал подзарядку служебного электромобиля, и попросила подвезти. Заявитель отказал в поездке, так как уже принял другой заказ. Фигурантка расстроилась, начала руками и ногами наносить мужчине удары, а затем села в такси и начала движение”, - сообщили в ГАИ (Государственная автомобильная инспекция).

Водитель пытался не дать женщине уехать и схватился за дверь, но пьяную преступницу это не остановило: она протащила мужчину по асфальту.

При этом во время движения задним ходом она умудрилась повредить сразу два автомобиля на стоянке.

В итоге неудачливой угонщице предстоит возместить ущерб, а также ее лишили прав на 5 лет за вождение в пьяном виде. Но и это еще не все: за езду на чужом автомобиле в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело за угон.

Видео инцидента: