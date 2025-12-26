В Минске женщина припарковала машину «в воздухе»

🎥 Видео

Опубликовано: 26.12.2025 17:04 , Обновлено: 26.12.2025

В соцсетях, а затем и в сообщениях ГАИ, появились фото и видео совершенно необъяснимого, на первый взгляд, происшествия: машина зависла в воздухе в 20-30 сантиметрах над тротуаром.

В Госавтоинспекции Минска выяснили, как женщина, управлявшая Volkswagen, смогла устроить “паранормальную” парковку.

Оказалось, что водитель, двигаясь задним ходом недалеко от здания №38 по улице Ангарской, случайно съехала на тротуар, а затем наехала на бетонную полусферу. Такие в Минске обычно устанавливают как раз там, где парковка запрещена.

В комментариях под видео с места происшествия у большинства зрителей возник только один вопрос: “Как?”

Кто-то в комментариях в шутку написал: “Не пытайтесь повторить. Девочки, мы такие, можем то, что вам мужчинам не под силу”.

Женщина испугалась того, что сделала, и оставила место ДТП. К счастью, в результате такой необычной парковки никто не пострадал, лишь автомобиль получил механические повреждения.

Сотрудники ГАИ установили личность водителя. Ей оказалась 51-летняя женщина. В ведомстве напомнили, что за оставление места ДТП по белорусским законам водителю грозит штраф от 2 до 5 базовых величин, а также лишение прав на срок до 2 лет.