В Минске вместо асфальта стали класть брусчатку. Скоро по всей столице?

Опубликовано: 16.10.2022 12:40 , Обновлено: 16.10.2022

В минском "Ремавтодоре" сообщили, что уложили каменную кладку (брусчатку) вместо асфальта на одной из остановок в столице. Но сделали это не из-за нехватки средств или любви к истории.

“Пилотный проект направлен на устранение колейности, работы на остановках выполнялись силами предприятия «Гордорматериалы», и к сентябрю их завершили, — утверждает главный инженер предприятия «Ремавтодор Заводского района» Владимир Павлович.

По его словам, колейность на асфальте появляется у остановочных пунктов в жаркое время года, [link href=“https://minsknews.by/eksperiment-v-zavodskom-dlya-chego-v-rajone-poyavilis-ostanovki-s-pokrytiem-iz-bruschatki-i-betona/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] “Минск-Новости”.

“С нею в столице боролись и раньше. Обычно она устранялась с помощью асфальтобетона повышенной деформационной устойчивости. Однако, как показала практика, в сильную жару, при +30 и выше, не выдерживает и эта технология”, - признался инженер.

По словам специалиста, теперь остаётся только наблюдать. И если эксперимент пройдет удачно, то такие брустчаки появятся у остановок по всему Минску.

Ранее Телеграф сообщил, что в министерстве транспорта Беларуси показали карты областей Беларуси и дорог в них, которые планируют отремонтировать к концу этого года. Всего в планах - ремонт 250 км республиканских дорог по всей Беларуси и 425 км местных. При этом капитальному ремонту подвергнутся, в основном, только мосты.

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