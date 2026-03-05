В Минске в выходные перекроют центральный проспект. Схема объезда

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Опубликовано: 05.03.2026 08:25 , Обновлено: 05.03.2026

В Минске в это воскресенье, 8 марта, Госавтоинспекция планирует перекрывать центральный проспект города - проспект Независимости. Движение всех видов транспорта, как личного, так и общественного, будет ограничено на полдня - с 9:00 до 14:30, поэтому инспекторы заранее проработали схемы объезда закрытого участка.

Причиной воскресных ограничений в центре Минска станет очередное массовое спортивное мероприятие - приуроченный к 8 марта “Красивый забег”. Его проводят в Минске не первый год. На этот раз участницы стартуют от Национальной библиотеки и бегут дистанцию в 5 километров по направлению к центру города.

Как следствие, движение по проспекту Независимости перекроют:

с 9:00 до 14:30 :

на участке от улицы Филимонова до улицы Калиновского: объезжать участок в ГАИ рекомендовали по улицам Волгоградской, Филимонова, Франциска Скорины, Кедышко, Калиновского, Дачному проезду и улице Парниковой;

с 11:30 до 13:30 :

на участке от улицы Сурганова до улицы Калиновского: объезжать участок в ГАИ рекомендовали по улицам Сурганова, Якуба Коласа, Кузьмы Чорного, Кнорина, Кедышко и Калиновского.



