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В Минске установили необычные светофор и знак

В Минске установили необычные светофор и знак
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📷 Фото

В Минске на пересечении проспекта Машерова и улицы Красной поставили редкий дорожный знак и изменили светофорный режим.

Как сообщили в столичном ГАИ, сделали это из-за интенсивности движения и для исключения конфликтных точек движение транспортных средств и трамваев через перекресток.

Теперь на пересечении:

  • изменили режим работы светофора с установкой трамвайных светофоров;
  • сделали пофазное движение транспортных средств;
  • установили дополнительную секцию светофора налево с проспекта Машерова на улицу Красную при движении со стороны улицы Куйбышева;
  • закрыли движение прямо по улице Красной со стороны улицы Киселева;
  • по улице красной со стороны улицы Киселева установили дорожный знак 4.1.6 «Движение налево и направо».

Вот как это выглядит:

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Отметим, что такие дорожный знак и светофор не часто встретишь на белорусских дорогах. Согласно им, разрешается движение только в направлениях направо, налево или на разворот (из крайней левой полосы движения).

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