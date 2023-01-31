В Минске установили необычные светофор и знак
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В Минске на пересечении проспекта Машерова и улицы Красной поставили редкий дорожный знак и изменили светофорный режим.
Как сообщили в столичном ГАИ, сделали это из-за интенсивности движения и для исключения конфликтных точек движение транспортных средств и трамваев через перекресток.
Теперь на пересечении:
- изменили режим работы светофора с установкой трамвайных светофоров;
- сделали пофазное движение транспортных средств;
- установили дополнительную секцию светофора налево с проспекта Машерова на улицу Красную при движении со стороны улицы Куйбышева;
- закрыли движение прямо по улице Красной со стороны улицы Киселева;
- по улице красной со стороны улицы Киселева установили дорожный знак 4.1.6 «Движение налево и направо».
Вот как это выглядит:
Отметим, что такие дорожный знак и светофор не часто встретишь на белорусских дорогах. Согласно им, разрешается движение только в направлениях направо, налево или на разворот (из крайней левой полосы движения).