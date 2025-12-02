В Минске упал кран на дорогу

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Опубликовано: 02.12.2025 12:11 , Обновлено: 02.12.2025

На площади Францишка Богушевича в центре Минска упал кран. Из-за чего часть проезжей части оказалась перегорожена и образовался затор.

Проблема с проездом также на улице Немига. ГАИ уже попросила минчан учитывать эту информацию при передвижении по столице Беларуси.

“Из-за падения крана на круговой развязке площади Богушевича затруднено движение по улице Немига со стороны улицы Мясникова в направлении улицы Клары Цеткин, а также по круговой развязке площади Богушевича”, - сообщили сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска.