В Минске троллейбус без водителя выехал на тротуар
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В Минске троллейбус каким-то образом оказался без водителя за рулем, но с пассажирами в салоне. Машина выехала на тротуар и протаранил электросамокаты на проспекте Дзержинского.
По информации ГАИ, предварительно, в результате ДТП никто не пострадал.
Позднее в ГАИ сообщили, что 44-летнему водителю троллейбуса стало плохо. А троллейбус в это время, двигаясь по проспекту Дзержинского, на пересечении с улицей Щорса пересек полосу встречного движения и выехал за пределы проезжей части.
Водитель доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. Предварительно, пассажиры троллейбуса не пострадали.
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