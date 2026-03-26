В Минске троллейбус без водителя выехал на тротуар

🎥 Видео

Опубликовано: 26.03.2026 09:53 , Обновлено: 26.03.2026

В Минске троллейбус каким-то образом оказался без водителя за рулем, но с пассажирами в салоне. Машина выехала на тротуар и протаранил электросамокаты на проспекте Дзержинского.

По информации ГАИ, предварительно, в результате ДТП никто не пострадал.

Позднее в ГАИ сообщили, что 44-летнему водителю троллейбуса стало плохо. А троллейбус в это время, двигаясь по проспекту Дзержинского, на пересечении с улицей Щорса пересек полосу встречного движения и выехал за пределы проезжей части.

Водитель доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. Предварительно, пассажиры троллейбуса не пострадали.