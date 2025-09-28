В Минске предупредили о двух днях частичных перекрытий улиц для "всех видов транспорта"

Опубликовано: 28.09.2025 10:59 , Обновлено: 28.09.2025

В ГАИ Минска сообщили, что 29 и 30 сентября некоторые улицы и дороги в столице будут перекрываться для всех видов транспорта, в том числе и общественного. Впрочем в Госавтоинспекции пообещали, что остановки движения будут "кратковременными".

Ограничения собираются вводить на проспекте Независимости, проспекте Победителей и МКАД. “Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута”, - попросили в ГАИ.

При этом в ведомстве не дали адреса и не публиковали карту перекрытий дорог, лишь рассказав, что все остановки движения будут “из-за мероприятий”.