В Минске появились камеры скорости для самокатчиков

Опубликовано: 07.05.2026 08:09 , Обновлено: 07.05.2026

Столичная Госавтоинспекция в этом весенне-осеннем сезоне вооружилась новым инструментом для контроля за самокатчиками и прочими средствами персональной мобильности (СПМ) - российским комплексом "Скат-ПП". Это специальный мобильный комплекс для фотофиксации скорости СПМ.

О появлении новых мобильных камер, которые будут направлены не только на проезжу часть, но и на пешеходные дорожки, по которым зачастую разрешается передвигаться на СПМ, подробно рассказал начальник главного управления столичной ГАИ Виктор Ротченков.

Он напомнил, что с сентября прошлого года в населённых пунктах скорость СПМ ограничили до 10 км/ч. Разгоняться быстрее - до 25 км/ч - можно только на велосипедных дорожках и в некоторых случаях по краю проезжей части. На подобные ограничения, прописанные в последней редакции белорусских ПДД, пошли, чтобы переломить сложную ситуацию с аварийностью на дорогах.

Согласно официальной статистике ГАИ, за прошлый год, когда ещё не действовали такие строгие ограничения по скорости СПМ, в одном только Минске произошло около 500 инцидентов с участием владельцев мобильного транспорта. Причем люди на электросамокатах нередко сталкивались не только с автомобилями, но и с пешеходами и велосипедистами.

В ГАИ рост таких случаев списали именно на высокую скорость, с которой те гоняют по тротуарам и велосипедным дорожкам, а снижение максимальной скорости для этой категории граждан, по словам Ротченкова, уже дало положительный эффект.

“Изменения в ПДД действительно заметно повлияли на дорожную обстановку. В этом году по сравнению с аналогичным периодом 2025-го число аварий с участием водителей СПМ снизилось на 40%, а количество происшествий с велосипедистами и вовсе сократилось вдвое!”, - отчитался полковник милиции.

После того, как максимальную скорость им ограничили, ГАИ сделала следующий шаг - начала её пристально отслеживать. Теперь этим заниматься будут с помощью мобильной камеры “Скат-ПП”, которая фиксирует не только скорость, но и некоторые другие параметры.













Зафиксировав на камеру какое-то нарушение, она передает данные на служебный планшет сотрудника ГАИ. Тот для начала может провести с лихачом профилактическую беседу, а в случае повторного нарушения - привлечь к ответственности (напомним, штраф по статье 18.20 КоАП составляет от 1 до 3базовых величин, то есть до 135 рублей).

По словам Ротченкова, пока новый комплекс работает в тестовом режиме. Его тестируют там, где в прошлом случались инциденты с самокатчиками.