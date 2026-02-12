В Минске на Партизанском проспекте «прилёг отдохнуть» грузовик
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В Минске на Партизанском проспекте произошло необычное ДТП, в котором участвовал лишь один грузовик Mercedes. Прямо на проезжей части без участия других участников дорожного движения он опрокинулся.
В ГАИ (Государственная автомобильная инспекция) уточнили, что управлял машиной 25-летний водитель. А прилёг грузовик во время подъема на внутреннее кольцо МКАД (Минская кольцевая автомобильная дорога). Груз в кузове сместился, в результате чего грузовик потерял устойчивость и опрокинулся на проезжую часть.
К счастью, никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.