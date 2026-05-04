В Минске маршрутка и автобус столкнулись с легковушкой – есть пострадавший

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Опубликовано: 04.05.2026 11:06 , Обновлено: 04.05.2026

Утром понедельника, 4 мая, на одном из центральных проспектов Минска произошла авария, в которой пострадали маршрутное такси и пассажирский автобус. Они столкнулись с легковой Audi, в результате чего одного из пассажиров с места ДТП увезли на "скорой".

По информации столичной Госавтоинспекции, авария произошла около 08:00 вблизи здания №220 по проспекту Независимости. Кто из трёх участников ДТП - автобус «Неман», маршрутка Mercedes или легковая Audi - спровоцировал аварию, в ГАИ пока не сообщили. В причинах и обстоятельствах происшествия ещё разбираются специалисты.









Между тем, одному из пассажиров автобуса - 46-летниему мужчине - потребовалась помощь медиков - его увезли на “скорой” в больницу на обследование. Остальные пассажиры автобуса и маршрутного такси, по информации ГАИ, не пострадали.