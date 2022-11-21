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В Минске Lexus снёс фонарный столб

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В Минске 20 ноября примерно в 20:45 легковой автомобиль Lexus въехал в фонарный столб на улице Кольцова. Оказалось, что за рулём был 17-летний водитель.

По данным ГАИ, он недалеко от дома №38 по улице Кольцова “не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту”.

В результате столкновения фонарный столб упал прямо на дорогу. Сам водитель и пассажирка получили различные травмы, попав в больницу. В ГАИ утверждают, что 17-летний нарушитель в момент ДТП был пьяным (результат освидетельствования - 0.97 промилле в его организме).

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