В Минске Lexus снёс фонарный столб

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Опубликовано: 21.11.2022 08:27 , Обновлено: 21.11.2022

В Минске 20 ноября примерно в 20:45 легковой автомобиль Lexus въехал в фонарный столб на улице Кольцова. Оказалось, что за рулём был 17-летний водитель.

По данным ГАИ, он недалеко от дома №38 по улице Кольцова “не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту”.

В результате столкновения фонарный столб упал прямо на дорогу. Сам водитель и пассажирка получили различные травмы, попав в больницу. В ГАИ утверждают, что 17-летний нарушитель в момент ДТП был пьяным (результат освидетельствования - 0.97 промилле в его организме).

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